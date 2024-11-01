〈台北金融科技展〉新光金金融創新三大主軸 新壽秀AI超能夥伴

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-01 19:03

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2024 台北金融科技展今 (1) 日盛大舉辦，為迎接生成式 AI 浪潮，新光金 (2888-TW) 攜手子公司及生態圈夥伴以 Digital Next-gen AI 為主題，結合數位創新與永續金融，現場展現「AI 金融」、「科技防詐」、「智慧永續」三大主軸。新光人壽領先保險業界首創「AI 超能夥伴 - 商品助理」及「智能業務對練」，讓民眾用 AI 輕鬆掌握保險商品資訊，打造愉悅的客戶體驗，壽險服務更有保障。

新光金整合集團科技 AI 發展生態資源，使新光在 AI 生態系的發展逐漸成型，期待 AI 助攻成為集團新電力與新思維，成為金融業數位轉型的典範。新光金董事長魏寶生、新光人壽副董事長洪士琪、元富證券董事長陳俊宏及各子公司總經理均蒞臨會場，彰顯對金融科技之重視。

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子公司新光銀行行動銀行 APP 全新升級，將 ESG 永續環保理念融入，全方位整合信用卡功能，實現「一站式智慧金融」，提供更人性化的客戶體驗。同時，更打造「財富管理的 AI 助理」，提升財管團隊營運效率及內外部互動滿意度。

元富證券「好富投 APP」量身打造智能助理，並推出 ESG 三大主題選股，以愛地球評鑑來展現投資組合的永續評分，讓客戶在日常金融服務都能共同參與新光永續未來的旅程。新光投信則推出台版費半 00904，用親民小資價入主高成長、高獲利好股票，穩健馳向 AI 趨勢浪尖上。

為響應金管會科技防詐，新光金控、新光人壽及壽險同業共同提出「壽險理賠樣態共享生態圈」，同時，新光金控偕同新光銀行參與「跨金融業聯合學習科技防詐實證案」，共同打造金融同業科技聯防生態圈。新光金控積極建構產業風險聯盟鏈共同防範金融犯罪，強化個資保護，促進公平待客。