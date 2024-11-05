〈台股盤後〉尾盤急拉收漲141點 強行躍過23000點並收復月線
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-05 13:58
台股今 (5) 日雖有美國大選在即以及北韓飛彈試射等風險因素干擾，但在台積電帶動下由黑翻紅，最高來到 23178.8 點，隨後在 23000 點附近震盪，最後一檔買盤急拉 104 點，收 23106.79 點，上漲 141.4 點，除了 躍過 23000 點大關，也成功站上月線，全日成交量 3284 億元。
電子權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW) 上漲 10 元，跌約 1%，站上 1050 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 5 元，跌幅約 0.4%；廣達 (2382-TW) 漲逾 1%；鴻海 (2317-TW) 於平盤徘徊；日月光 (3711-TW) 跌幅約 1.5%。
輝達 (NVIDIA-US)4 日收盤市值再度成為世界第一，激勵機器人類股走強，慧友 (5484-TW)、羅昇 (8374-TW)、穎漢 (4562-TW) 、東台 (4562-TW) 強勢漲停，全球傳動 (4540-TW)，昆盈 (2365) 也漲逾 2%。
市場傳出輝達整頓美超微訂單，轉單效應帶動 AI 伺服器族群走強，英業達 (2356-TW) 漲逾 9%、技嘉 (2376-TW) 漲近 6%、微星 (2377-TW) 漲逾 3%，緯創 (3231-TW) 漲逾 2%。
航運三雄釋出看好 Q4 運價易漲難跌的訊息，帶動相關類股走紅，中櫃 (2613-TW) 強勢亮紅燈；萬海 (2615-TW) 漲逾 4%，陽明 (2609-TW) 漲近 4%、長榮 (2603-TW) 漲逾 2%，四維航 (5608-TW)、新興 (2605-TW)、台船 (2208-TW) 也紛紛表態。
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