〈台股盤後〉尾盤急拉收漲141點 強行躍過23000點並收復月線

台股今 (5) 日雖有美國大選在即以及北韓飛彈試射等風險因素干擾，但在台積電帶動下由黑翻紅，最高來到 23178.8 點，隨後在 23000 點附近震盪，最後一檔買盤急拉 104 點，收 23106.79 點，上漲 141.4 點，除了 躍過 23000 點大關，也成功站上月線，全日成交量 3284 億元。