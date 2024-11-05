善用程式交易 你也有機會成為股神！

鉅亨網新聞中心 2024-11-05 09:20

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在股市交易中，投資人常難以擺脫人性弱點，落入追漲殺跌的循環，而影響到投資績效。然而，程式交易的興起為此困境提供了解方，透過精密的電腦運算，它可以自動執行預設的交易策略，不僅提升交易效率，更能實現紀律投資。也因此，不少投資人已開始採用程式交易模式，並取得可觀之投資績效。

程式交易排除人為干擾 執行紀律投資

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隨著科技的進步，程式交易逐漸成為金融市場的主流交易方式。經由複雜的數據分析與電腦運算，它可以排除人為情緒干擾，自動執行買賣決策，無論市場波動，都能遵循既定方針，避免衝動下的錯誤決策。

程式交易能根據歷史資料進行策略回測，讓投資人可以預先檢視交易策略在不同市場狀況下的績效，並不斷優化與調整策略，提升交易成果。投資人亦可設定停損點、控制部位規模及善用風險控管工具，更有效管理虧損與部位風險。

程式交易另一優勢，在於多元化交易策略，可以因應不同市場情境，從短期波動到長期趨勢，均線交叉到機器學習演算法，投資人可依風險偏好與投資目標調整策略。同時，亦可於不同市場與資產類別同步運作，以分散風險，提升收益潛力。

由於程式交易可以在快速變動市場中，維持高準確度與執行效率，不僅改變交易模式，更提升市場效率，為投資者帶來新契機。過往仰賴分析師經驗的決策模式，逐漸被程式交易取代，對沖基金、大型銀行、資產管理公司紛紛運用程式交易強化投資組合管理，散戶也開始採用程式交易策略進行投資。

儘管程式交易帶來顯著優勢，也伴隨風險。例如大量程式交易同時執行，可能造成市場大幅波動，特別是在極端市場條件下，當多個程式採用相似策略同步下單時，市場流動性恐急速下降，甚至導致價格暴跌，如 2010 年的「閃崩」事件。

展望未來，隨著人工智慧與深度學習技術進步，程式交易將更自動化、更智能化，不僅提升市場效率，更可能徹底改變投資者的交易方式。未來的程式交易將更個人化，依據市場條件自動調整策略，降低風險，提升投資報酬。

總體而言，程式交易已大幅改變金融市場運作機制，未來發展潛力無窮。隨著技術革新，程式交易在市場中扮演的角色將更為重要，投資人應注意其風險與挑戰，審慎應對市場變化。

台美股交易豪禮獻大獎 投資享好禮

為感謝客戶的支持，永豐金證券特別舉辦「台美股交易豪禮送，百萬獎金帶回家」活動，自 10 月 1 日至 12 月 31 日期間，於永豐金證券進行台股或複委託交易，即可參加抽獎，有機會獲得豐富獎品。

參加方式十分簡單，只需於活動網頁登錄一次，即可於活動期間內累計交易金額，並依據台股或複委託的累計交易金額獲得抽獎機會，共提供三重抽獎機會：

登錄抽獎：自登錄當月起，累計交易金額達 1 萬元，可獲得一次抽獎機會，獎品為 150 個 Marshall Emberton II 藍牙喇叭。

月月抽：活動期間內，台股及複委託的每月累計交易金額每達 2,000 萬元，客戶可獲得一次抽獎機會，且抽獎次數無上限，獎品包括 AirPods Pro 2、遠東 SOGO 百貨電子禮券及 XQ 軟體輕量版權限。

累積抽獎：若活動期間內台股及複委託的累積交易金額每達 1 億元，客戶將獲得一次抽獎機會，且抽獎次數無上限，獎品種類繁多，包括新光三越 50 萬元商品禮券、OSIM5 感養身椅、iPhone 16 Pro Max1TB、SAMSUNG 49 型曲面螢幕等獎品。