連3年獲利受肯定 彰銀獲「2024外資精選台灣金融10強」名列前段班

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-25 19:01

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彰化銀行 (2801-TW) 今 (25) 日獲頒國內首座以資本市場連結外資的「2024 外資精選台灣金融 10 強」獎項，名列前 4 強，由政治大學財務管理學系名譽教授周行一頒獎，彰銀副總經理林玉葉代表領獎，該獎項肯定彰銀獲外國機構投資人青睞，為具備國際競爭力之企業。

台灣董事學會與企業發展研究中心模擬全球不同機構法人投資方法，挑選台灣上市上櫃金融業共 31 家，研究期間橫跨 2021 年至 2023 年，第一層為市場面，依市值及外資持股率增加來篩選，第二層基本面企業需連續 3 年獲利，第三層從永續面檢視公司治理面向，最後按過去一年外資增加持股市值排行取前 10 家上市上櫃金融業入榜，客觀評選出台灣金融 10 強。

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彰銀連續 3 年獲利成長，並於 2023 年創下歷史新高，2024 年營運主軸為「展翅高飛、續創巔峰」，以企金與海外為主翅膀、個金及財富管理業務為次翅膀，透過「雙翅膀」增加多元收益，且聚焦在調結構、創收益、攻高端、展海外、拓通路等五大方向，使 2024 年上半年營運績效及業務動能持續提升，資產規模及淨值雙雙創下歷年同期最新佳績。