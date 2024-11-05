〈焦點股〉台工具機廠赴日參展搶單 多檔直奔漲停
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-05 11:37
JIMTOF 2024 日本國際工具機展覽會今 (5) 日起登場，多家台灣工具機大廠前進日本參展，全力搶單，吸引買盤目光，東台 (4526-TW)、高鋒 (4510-TW) 均亮燈漲停，全球傳動 (4540-TW) 也一度攻上漲停，此外，上銀 (2049-TW)、直得 (1597-TW) 等多檔工具機股漲勢也相當強勁。
東台今天股價強勢登上漲停板，達 34.7 元，收復所有均線；上銀也大漲半根停板，最高來到 243 元，收復 5、10 日線及月線；全球傳動一度亮燈漲停，達 46.2 元，但漲停已打開，量能明顯放大；直得盤中勁揚 8%，一度站回百元之上。
兩年一度的「日本國際工具機展」今天於東京登場，展覽為期六天，包括上銀、大銀微、東台、榮田、永進、哈伯、震虎等上百家廠商前往參展，今年主題為「為傳承未來技術提供無限可能」，產業發展趨勢聚焦於 AI 技術應用、節能減碳設備、智慧製造及機器人應用等。
東台 (4526-TW) 攜手關係企業榮田精機 (7709-TW) 和亞太菁英前進日本聯合參展大秀肌肉，東台本次的展出主題之一是超音波輔助加工技術，此技術能有效解決加工陶瓷、石英、碳化矽等硬脆材料時，常見的毛邊及材料破裂等耗損問題。
東台看好半導體商機，憑藉多年的技術能量創造差異性，並依客戶需求調整，提供更大彈性的產品選擇，預期未來 3~5 年半導體營收將逐步上升。
上銀自去年 11 月起訂單慢慢回升，並從今年 3 月起開始加班趕工，營收呈現逐季上揚，線性滑軌及滾珠螺桿等傳動系統元件訂單能見度平均 2 至 3 個月。上銀 9 月營收衝上 21.64 億元，創下 14 個月新高，法人樂觀看待第四季及明年展望。
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