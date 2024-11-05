〈焦點股〉台工具機廠赴日參展搶單 多檔直奔漲停

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-05 11:37

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東台今天股價強勢登上漲停板，達 34.7 元，收復所有均線；上銀也大漲半根停板，最高來到 243 元，收復 5、10 日線及月線；全球傳動一度亮燈漲停，達 46.2 元，但漲停已打開，量能明顯放大；直得盤中勁揚 8%，一度站回百元之上。

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兩年一度的「日本國際工具機展」今天於東京登場，展覽為期六天，包括上銀、大銀微、東台、榮田、永進、哈伯、震虎等上百家廠商前往參展，今年主題為「為傳承未來技術提供無限可能」，產業發展趨勢聚焦於 AI 技術應用、節能減碳設備、智慧製造及機器人應用等。

東台看好半導體商機，憑藉多年的技術能量創造差異性，並依客戶需求調整，提供更大彈性的產品選擇，預期未來 3~5 年半導體營收將逐步上升。