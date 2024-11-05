沙盤推演美國大選日3種情況 美股債市有何潛在影響？

鉅亨網編譯許家華 2024-11-05 13:40

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在即將到來的 2024 年美國總統大選中，結果可能無法在 11 月 5 日當天即時揭曉，這一情況並非首次出現。根據歷史經驗，投資者應該對可能的市場反應保持警惕。

一、2024 年美國總統大選日當天，可能出現三種情況：

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獲勝者在 11 月 5 日當晚揭曉 ：如 1996 年美聯社宣布比爾 · 克林頓連任的情況。 在幾個搖擺州的計票工作結束後，幾天後才揭曉獲勝者 ：這種情況在 2020 年大選中發生，當時拜登與川普的勝負直到大選日後的周六才明朗。 獲勝者當晚揭曉，但失敗的一方對結果提出質疑，導致可能持續數周的爭議程序 ：如 2000 年布什與戈爾之間的爭端。

二、影響選票計算的因素

今年的選舉結果可能受到多個因素的影響，特別是搖擺州的計票進度。根據專家分析，賓夕法尼亞州和威斯康星州在大選日當天才開始計算郵寄選票，這使得結果的揭曉時間無法確定。Signum Global Advisers 的高級合夥人盧 · 盧肯斯（Lew Lukens）指出，北卡羅來納州的結果將成為關鍵指標，如果賀錦麗在該州勝出，可能也會帶動其他搖擺州的結果。

三、對股市和債市的潛在影響

分析師普遍認為，一旦獲勝者產生，股市將出現一波上漲。Research Affiliates 執行長克里斯 · 布萊曼（Chris Brightman）表示：「美國總統當選後的月份通常是投資股市的良好時機，因為不確定性消失。」如果川普獲勝，市場可能會迎來更大的上漲，因為他承諾降低企業稅率，這將有助於提振企業利潤。

在債券市場方面，Wellington Management 宏觀策略師邁克爾 · 梅代羅斯（Michael Medeiros）指出，目前市場對川普獲勝的預期較高，這導致 10 年期美國國債收益率在過去六周內上升了近 0.7 個百分點。他強調，收益率上升的原因之一是交易員對美聯準會未來降息的預期調整。

四、國會控制權的影響

美國政府的支出計畫將在很大程度上取決於國會的控制權。共和黨有可能拿下參議院，蒙大拿州的選舉將成為關鍵。如果共和黨成功控制參眾兩院，梅代羅斯預測，債券市場上已經出現的上升趨勢將加速，收益率曲線將變得更陡峭。

然而，如果賀錦麗獲勝，且兩院由不同政黨控制，則收益率可能會下降，因為市場普遍認為賀錦麗政府難以推動重大影響赤字的提案。

五、總結

隨著大選日的臨近，市場的不確定性將持續存在，特別是在選票計算和結果揭曉的過程中。根據 2020 年選舉後通過的選舉改革，各州必須在 12 月 11 日之前解決選舉結果的爭議，否則將由最高法院介入。