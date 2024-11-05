陸將歐盟加徵電動車關稅一事告上WTO！專家：雙方不太可能升級到美中爭端程度

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-05 17:12

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歐盟自上月底正式對中國電動車加徵為期五年的反補貼關稅，雖然雙方正進行第二階段的磋商，中國商務部周一 (4 日) 仍就歐盟加稅一事向世貿組織 (WTO) 提起訴訟，專家最新表示，雙方關稅爭端不可能會太過頭。

中國市場研究集團董事總經理 Shaun Rein 向《CNBC》表示，中方此舉是對歐洲的一次警告，展現中國很強大，但不會做過頭。

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歐盟上周三 (10 月 30 日) 宣布對自中國進口電動車徵收最高 45.3% 關稅，但有關以最低價保證作為取代額外關稅措施的談判仍在進行。

獲提名出任歐盟貿易專員的 Maros Sefcovic 周一出席歐洲議會提名聽證會時表示，歐洲貿易官員仍在與中國進行談判，中國與歐盟就進口電動車價格下限的協議，須與歐盟加徵額外關稅具相同效用且可執行。

Sefcovic 將中國描述為歐盟「最具挑戰性的貿易夥伴」，並稱歐盟必須「更自信地挑戰中國的結構性失衡和不公平做法」。

Sefcovic 還說：「歐盟對貿易戰不感興趣，我們正尋求在我們認為我們關係不公平的領域重新平衡與中國的關係。」

顧問業者 Enhance International 執行長 Sam Radwan 表示，中國將「盡最大跟一切努力」與歐盟尋求折衷共識，但雙方爭端不太可能升級到像美中之間的爭端。美國已宣布對中國電動車徵收 100% 關稅，並指責歐盟在電動車價值鏈中嚴重依賴中國。

在經過長達一年調查後，歐盟將中國電動車關稅提高至高達 45.3%，此舉也促使中國將豬肉、乳製品和白蘭地產品等歐洲出口作為報復目標。

麥格理資本中國汽車業務主管 Eugene Hsiao 表示，中國將尋求一切可能的途徑迫使歐盟降低關稅。