鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至1.34元，預估目標價為42.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-04 22:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.32元上修至1.34元，其中最高估值1.57元，最低估值0.87元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.57(1.57)
|4.57
|5.12
|4.92
|最低值
|0.87(0.87)
|2.02
|2.64
|3.4
|平均值
|1.31(1.32)
|2.99
|4.04
|4.16
|中位數
|1.34(1.32)
|2.99
|3.98
|4.16
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|64.13億
|89.46億
|91.34億
|90.27億
|最低值
|51.15億
|70.30億
|73.11億
|90.27億
|平均值
|57.00億
|78.01億
|83.70億
|90.27億
|中位數
|54.75億
|76.35億
|83.21億
|90.27億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.79
|-3.71
|-3.58
|4.38
|4.22
|營業收入
|38.00億
|26.59億
|68.40億
|121.41億
|50.70億
詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至1.33元，預估目標價為42.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至1.28元，預估目標價為41.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至1.3元，預估目標價為41.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為41.00元
下一篇