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鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至1.34元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-04 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.32元上修至1.34元，其中最高估值1.57元，最低估值0.87元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.57(1.57)4.575.124.92
最低值0.87(0.87)2.022.643.4
平均值1.31(1.32)2.994.044.16
中位數1.34(1.32)2.993.984.16

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值64.13億89.46億91.34億90.27億
最低值51.15億70.30億73.11億90.27億
平均值57.00億78.01億83.70億90.27億
中位數54.75億76.35億83.21億90.27億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-4.79-3.71-3.584.384.22
營業收入38.00億26.59億68.40億121.41億50.70億

詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQT

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