鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至1.28元，預估目標價為41.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 14:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.3元下修至1.28元，其中最高估值1.59元，最低估值0.87元，預估目標價為41.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.59(1.59)
|4.57
|5.66
|4.7
|最低值
|0.87(0.87)
|1.88
|2.64
|3.4
|平均值
|1.29(1.3)
|3.05
|4.24
|4.05
|中位數
|1.28(1.3)
|2.96
|4.15
|4.05
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|61.58億
|89.46億
|98.98億
|93.69億
|最低值
|51.65億
|70.78億
|73.11億
|90.35億
|平均值
|56.34億
|78.65億
|85.97億
|92.02億
|中位數
|54.56億
|76.35億
|87.23億
|92.02億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.79
|-3.71
|-3.58
|4.38
|4.22
|營業收入
|38.00億
|26.59億
|68.40億
|121.41億
|50.70億
詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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