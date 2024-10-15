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鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至1.28元，預估目標價為41.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 14:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.3元下修至1.28元，其中最高估值1.59元，最低估值0.87元，預估目標價為41.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.59(1.59)4.575.664.7
最低值0.87(0.87)1.882.643.4
平均值1.29(1.3)3.054.244.05
中位數1.28(1.3)2.964.154.05

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值61.58億89.46億98.98億93.69億
最低值51.65億70.78億73.11億90.35億
平均值56.34億78.65億85.97億92.02億
中位數54.56億76.35億87.23億92.02億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-4.79-3.71-3.584.384.22
營業收入38.00億26.59億68.40億121.41億50.70億

詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQT

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