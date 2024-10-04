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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至1.33元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 06:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.36元下修至1.33元，其中最高估值1.83元，最低估值0.94元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.83(1.83)4.575.664.7
最低值0.94(0.94)1.883.164.01
平均值1.33(1.35)3.094.384.36
中位數1.33(1.36)2.834.34.36

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值62.10億89.46億98.98億93.69億
最低值51.65億71.50億74.03億90.35億
平均值56.83億79.49億87.19億92.02億
中位數55.55億78.53億88.90億92.02億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-4.79-3.71-3.584.384.22
營業收入38.00億26.59億68.40億121.41億50.70億

詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQT

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