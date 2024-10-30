鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為41.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.28元上修至1.32元，其中最高估值1.57元，最低估值0.87元，預估目標價為41.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.57(1.59)
|4.57
|5
|4.7
|最低值
|0.87(0.76)
|2.02
|2.64
|3.4
|平均值
|1.28(1.25)
|2.98
|4.02
|4.05
|中位數
|1.32(1.28)
|2.97
|4.04
|4.05
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|64.13億
|89.46億
|91.03億
|90.35億
|最低值
|51.15億
|70.78億
|73.11億
|90.35億
|平均值
|56.64億
|79.28億
|85.17億
|90.35億
|中位數
|54.51億
|77.72億
|88.21億
|90.35億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.79
|-3.71
|-3.58
|4.38
|4.22
|營業收入
|38.00億
|26.59億
|68.40億
|121.41億
|50.70億
詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司EQT-US的目標價調升至42元，幅度約7.69%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至1.33元，預估目標價為42.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至1.28元，預估目標價為41.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至1.3元，預估目標價為41.00元
上一篇
下一篇