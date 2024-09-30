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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至8.13元，預估目標價為136元

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 16:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中磊(5388-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.24元下修至8.13元，其中最高估值8.84元，最低估值7.93元，預估目標價為136元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值8.84(8.84)10.4
最低值7.93(8.02)8.68
平均值8.22(8.27)9.33
中位數8.13(8.24)9.24

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值62,130,00070,071,000
最低值58,466,00062,777,000
平均值60,035,00066,485,860
中位數60,004,00065,774,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.177.573.443.66
營業收入
(單位：新台幣千元)		62,584,49364,573,72043,899,50836,096,281

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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