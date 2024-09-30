鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至8.13元，預估目標價為136元
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 16:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中磊(5388-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.24元下修至8.13元，其中最高估值8.84元，最低估值7.93元，預估目標價為136元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|8.84(8.84)
|10.4
|最低值
|7.93(8.02)
|8.68
|平均值
|8.22(8.27)
|9.33
|中位數
|8.13(8.24)
|9.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|62,130,000
|70,071,000
|最低值
|58,466,000
|62,777,000
|平均值
|60,035,000
|66,485,860
|中位數
|60,004,000
|65,774,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.17
|7.57
|3.44
|3.66
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|62,584,493
|64,573,720
|43,899,508
|36,096,281
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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