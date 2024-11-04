小七第7110店開在高雄 導入現做餐飲服務
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-04 18:23
統一超 (2912-TW) 今 (4) 日宣布，台灣 7-ELEVEN 第 7110 店愿橋門市開在高雄，距離左營高鐵站不到 10 分鐘車程，並引進新世代複合體驗，除了超商，也導入全新現做餐飲、超市等服務。
統一超說明，7-ELEVEN Fresh 愿橋門市是繼 Par K* Avenue、7-ELEVEN 首府門市、ZEELAND-MARK 新世代複合商場後，第四個全新生活體驗場域，外觀設計發想自夜空閃耀恆星，門市內以 Fresh 綠葉設計。
而 7-ELEVEN Fresh 愿橋門市坐落在高雄霞海重劃區，位於左營、楠梓、仁武交界新興發展區域，距離左營高鐵站不到 10 分鐘車程，也首度於高雄引進台南晶英酒店主廚指導的 Fresh 全新現做餐飲。
同時，新複合門市導入生鮮蔬果、居家調理、進口起司、精品巧克力、各國紅酒，以及「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡及茶 BAR、OPEN!BAR 多樣化酒品與果汁等，全力滿足消費者多元需求。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
上一篇
下一篇