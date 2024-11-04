小七第7110店開在高雄 導入現做餐飲服務

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-04 18:23

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統一超 (2912-TW) 今 (4) 日宣布，台灣 7-ELEVEN 第 7110 店愿橋門市開在高雄，距離左營高鐵站不到 10 分鐘車程，並引進新世代複合體驗，除了超商，也導入全新現做餐飲、超市等服務。

統一超說明，7-ELEVEN Fresh 愿橋門市是繼 Par K* Avenue、7-ELEVEN 首府門市、ZEELAND-MARK 新世代複合商場後，第四個全新生活體驗場域，外觀設計發想自夜空閃耀恆星，門市內以 Fresh 綠葉設計。

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而 7-ELEVEN Fresh 愿橋門市坐落在高雄霞海重劃區，位於左營、楠梓、仁武交界新興發展區域，距離左營高鐵站不到 10 分鐘車程，也首度於高雄引進台南晶英酒店主廚指導的 Fresh 全新現做餐飲。