愛爾達科技前三季賺回逾半個股本達1.35億元 EPS 5.17元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-04 18:59
愛爾達科技 (8487-TW) 於今 (4) 日召開董事會，會中通過 2024 第三季的財務報表，愛爾達 2024 前三季營收 11.89 億元，勝過 2023 年全年營收，稅後純益 1.35 億元，年增 43.62%，每股純益達 5.17 元。
愛爾達科技第三季營收 7.58 億元，年增 2.52 倍，單季稅後純益 8783 萬元，前三季營收為 11.89 億元，較去年同期之 7.08 億元成長 67.94%。前三季稅後純益 1.35 億元，年增 43.62%，每股純益達 5.17 元。
愛爾達科技第三季的營運狀況，在巴黎奧運與全年度眾多各項賽事，包含美國職棒 MLB 颳起大谷炫風、NBA 美國職籃、中華職棒、羽球 BWF 巡迴賽、WTT 桌球巡迴賽、F1 賽車與歐洲足球的熱潮下，前三季的營業收入已經超越去年全年，再次突破紀錄，為公司創立 24 年以來的歷史新高。
同時愛爾達科技 2024 年前三季每股純益高達 5.17 元，也逼近去年全年 5.98 元的水準，在第四季還有棒球 12 強賽、等的加持下，預期全年的獲利將有機會更上一層樓。
愛爾達指出，近年直播體育賽事每年突破 1 萬小時的愛爾達，在數位匯流浪潮的推動下，使用者收視習慣的改變與認同付費收看的比例大增，愛爾達在 IPTV MOD 平台上多次獲收視冠軍，OTT 平台訂閱與廣告營收都有突破性成長。未來在體育賽事持續投入的情況下，搭配影劇、綜合優質影視內容的雙軌並行下，2025 年將繼續朝穩健中求突破的營運目標方式邁進。
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