外資持續拋售 印度盧比兌美元周一創史上新低

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-04 16:00

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亞市周一 (4 日) 多數亞幣都受益於美元疲軟而上漲，但由於印度股市持續資金外流，繼續為貨幣帶來壓力，印度盧比跌至史上新低水準。

盧比兌美元周一跌至歷史低點 84.11，較上周觸及的低點 84.0950 繼續下挫。受到海外投資者可能拋售，以及美國總統大選結果前市場態度謹慎的壓力，印度股市基準 BSE Sensex 與 Nifty 50 指數周一各下跌約 1.5%。

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在外資持續拋售之下，印度股指較 9 月底創下的歷史新高，已下跌約 9%。

數據顯示，10 月外國投資者淨出售了超過 110 億美元的印度股票，而海外投資者和外國貸款機構上個月也自 4 月以來，首次削減了政府債券部位。

交易員表示，儘管股市下跌，但印度央行似出手干預，以確保盧比不會遭受太大衝擊，預計央行將堅持捍衛盧比。

一家大型私人銀行的交易員表示，雖然美國大選可能「對股市產生相當大的影響，但印度央行可能會控制盧比的波動」。