澤倫斯基：印度可以幫助促成烏克蘭戰爭結束

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-29 09:00

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烏克蘭總統澤倫斯基周一（28 日）表示，印度可以幫助促成烏克蘭戰爭結束，可以把俄羅斯拉到談判桌前。

澤倫斯基周一在接受印度媒體採訪時稱，印度是一個重要的全球參與者，可以把俄羅斯拉到談判桌前。他說，從人口、經濟、影響力的角度來看，印度是一個非常大的國家。

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「（印度總理）莫迪可以影響烏克蘭戰爭，這是他在衝突中的巨大價值，也是印度的巨大價值。」澤倫斯基說道。

今年 8 月，莫迪訪問了烏克蘭，當時他承諾印度將成為烏克蘭的朋友，並幫助達成和平協議。

澤倫斯基周一表示，他對由印度主導和平談判持開放態度，毫無疑問，可以在印度舉行談判。

烏克蘭將印度視為與俄羅斯打交道的理想中間國。

烏克蘭戰爭爆發至今，印度一直以中立立場自居。印度拒絕與西方國家一起譴責和制裁俄羅斯，對那些不利於俄羅斯的聯合國決議，印度也經常投下棄權票。

此外，印度近兩年半以來，一直在積極採購俄羅斯石油。

澤倫斯基強調，印度可以向俄羅斯施加壓力，例如切斷與俄羅斯的經貿往來，停止購買俄羅斯的能源和軍事裝備。