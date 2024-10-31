外資大出逃！印度Nifty 50將創四年來最爛月度表現 滙豐：部分資金轉戰陸股

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-31 17:48

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印度股市今 (31) 日將收月線，兩大股指 Sensex 與 Nifty 50 分別小幅走跌，後者更將迎來 2020 年以來表現最差月份，主要因為企業獲利疲軟與股市估值過高，外資近一個月已拋售超過百億美元的印度股票。

數據顯示，Nifty 50 指數 10 月迄今已跌 6%，將創今年 5 月以來首度月線收黑表現，跌幅也將創下自 2020 年 3 月以來單月跌幅之最，Sensex 指數也出現類似幅度的下跌。

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根據《彭博資訊》統計，在周二 (29 日) 為止的一個月裡，外資淨賣超價值逾百億美元的印度股票。滙豐 (HSBC) 也表示，外資正從印度、南韓和台灣市場籌措投向中國股市的資金，其中從印度股市撤出的資金最多。

印度國家證券存管有限公司 (NSDL) 數據顯示，在 10 月，外資在周二為止的 10 月裡凈賣超 9093 億盧比 (約 3516 億台幣) 的印度股票，遠超過因新冠疫情蔓延導致全球市場混亂、流出超過 6 千億盧比的 2020 年 3 月，創 2002 年以來最大月度凈賣超金額。

不過，外資賣出並非印度股市 10 月表現低迷的唯一原因，還有中國股市重獲外資青睞等原因。在中國大規模經濟刺激政策和股價提振措施的背景下，重新買入此前遭過度拋售的中國股票的動向正在加強。

此外，對印度國內經濟的擔憂也在加劇，目前正在升高的是對通膨的擔憂。

花旗集團的報告顯示，外資持續外流恐拖累印度股市近期表現，經過本月調整，印度股市估值已較高峰有所回落，但在大多數指標上，該估值仍比長期平均高出近一個標準差。

高盛近日也將印度股市評等從增持下調至中性，並警告稱整體估值已經達到預期獲利的 24 倍，處於歷史高點，而這是投資人最普遍擔憂的問題。高盛預測，隨著經濟週期性放緩拖累企業獲利，印度股市可能在未來 3 到 6 個月經歷波動。