ITH-KY明年營收估雙位數增長 11/26掛牌上市

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-04 17:43

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驅動 IC 業者 ITH-KY(6962) 即將在 11 月 26 日掛牌上市，展望明年，董事長梁公偉指出，明年在 OLED 驅動 IC 開案增加與車載 TDDI 成長下，營收估有兩位數成長，營運將再優於今年。

ITH-KY 舉行上市前公開承銷，對外競價拍賣 28,799 張，競拍底價 34.48 元，最高得標張數 3,700 張，暫定承銷價 39.65 元。競拍時間為 11 月 6 日至 8 日，11 月 12 日開標，並在 11 月 14 日至 18 日辦理公開申購，11 月 20 日抽籤。

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ITH-KY 去年營收為新台幣 223.98 億元，稅後淨利新台幣 11.02 億元，每股純益 3.5 元；2024 上半年營收為新台幣 112.53 億元，稅後淨利新台幣 15.3 億元，每股純益 3.11 元，今年前 9 月營收新台幣 171.19 億元，年增 3.63%。

展望後市，總經理陳泰元看好，手機 OLED 驅動 IC 受惠中國面板開案數量增加，也與晶圓廠、面板廠與終端合作開發 22 奈米 OLED 驅動 IC 極致功耗產品，OLED 觸控 IC 也在中國與韓國客戶端量產，仍看好 OLED 市場發展。

ITH-KY 在筆電驅動 IC 出貨量位居全球第二，已在全球前五大筆電品牌的主要機種中量產，新產品筆電觸控屏幕晶片今年取得 MPP 2.6 認證，陳泰元預期，隨著 AI PC 陸續導入觸控螢幕，將為明年增添成長新動能。