聯強Q2 EPS 1.09元 法人預期半導體事業成營運動能
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-19 17:57
聯強 (2347-TW) 日前舉辦法說會，受惠於半導體及通訊業務，第二季稅後純益 1.8 億元，年增逾 7%，每股純益 1.09 元。法人指出，聯強成功整合半導體供應鏈上下游，有望成未來營運動能。
聯強第二季營收 1002 億元，季減 3.4%，年增 6%；毛利率 4.2%，季減 0.1 個百分點，年減 0.2 個百分點；營業利益 20.0 億元，季減 14.1%，年減 1.1%；營益率 2.0%，季減 0.2 個百分點，年減 0.1 個百分點。稅後純益 18 億元，季減 16.9%，年增 7.5%，每股純益 1.09 元。
聯強累計上半年營收 2040 億元，年增 11%；毛利率 4.2%，年減 0.2 個百分點；營業利益 43.4 億元，年增 6.0%；營益率 2.1%，年減 0.1 個百分點；稅後純益 40 億元，年增 17.3%，每股純益 2.41 元。
法人指出，半導體業務雖在第一季高峰後年增放緩，仍為未來主要成長來源，可以持續關注聯強 AI 及半導體領域布局，公司積極推動的 MSP（營運管理服務平台）模式，成功整合供應鏈上下游，有望為未來營運帶來成長動能。
聯強副總裁杜書全表示，上半年半導體及通訊業務表現亮眼，半導體業務半年營收首度突破 800 億元大關，創歷史新高，年增 28%。通訊業務受惠 AI 手機話題及新機上市，較去年同期大幅成長 42%。
展望下半年，聯強已接觸到一些主權 AI 資料中心的規劃案，訂單規模可達數億美元。雖然目前仍處於規劃階段，但未來幾年內將對公司業績產生積極影響，第三季毛利率能維持在 4% 或以上。
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