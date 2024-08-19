聯強Q2 EPS 1.09元 法人預期半導體事業成營運動能

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法人指出，半導體業務雖在第一季高峰後年增放緩，仍為未來主要成長來源，可以持續關注聯強 AI 及半導體領域布局，公司積極推動的 MSP（營運管理服務平台）模式，成功整合供應鏈上下游，有望為未來營運帶來成長動能。

展望下半年，聯強已接觸到一些主權 AI 資料中心的規劃案，訂單規模可達數億美元。雖然目前仍處於規劃階段，但未來幾年內將對公司業績產生積極影響，第三季毛利率能維持在 4% 或以上。