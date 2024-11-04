00937B年化配息率逾6% 11/20最後買進日

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-04 11:16

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時序來到 11 月，月初也是多檔 ETF 公告預估配息資訊的高峰期，根據投信投顧公會網站資訊顯示，採月配息的群益 ESG 投等債 20 +(00937B-TW) 已公告最新配息資訊，預估每股配發金額為 0.082 元，依 00937B 於 11/1 收盤價 15.78 元推算，預估單期配息率近 0.52%、年化配息率 6.24%。

00937B 除息日為 11 月 21 日，因此想參與領息的投資人，最晚要於 11 月 20 日買進，收益分配發放日則訂於 12 月 12 日。

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財富管理專家表示，今年來在降息議題的驅動下，債券 ETF 買氣火熱，截至 11 月 1 日止，整體債券 ETF(不含槓反型) 受益人數突破 200 萬人，來到 200 萬 3323 人，年至今增加 90 萬 3698 人，規模也來到 2.96 兆元。

若以單檔產品來看，今年來以 00937B 最受市場歡迎，規模增加近 2110.72 億元，來到近 2380.72 億元，受益人數也增加近 22.3 萬人，來到近 33.06 萬人，無論是規模增加的金額與增加的受益人數都是整體債券 ETF 中之最，值得一提的是，00937B 更是全球 ESG 債券 ETF 中規模最大者。

財富管理專家進一步指出，00937B 能獲得市場熱切關注，在於其產品特性符合投資人所需，從產品設計來看，00937B 的投資標的鎖定永續經營能力佳的 ESG 資優企業所發行之長天期 BBB 級公司債，並進一步精選票面利率大於 4.5% 以上者，資產品質無虞，且從源頭提升配息能力，而長天期債於利率走降的環境下，亦有資本利得空間可期，故在綜合多項優勢之下，吸引投資大眾目光。

群益 ESG 投等債 20+ ETF 經理人曾盈甄表示，聯準會在通膨可控的情況下，為預防經濟進一步放緩，於 9 月啟動降息，而歐洲央行則已早先一步進入降息循環，寬鬆環境有利債市表現，加上國際政經局勢還有不確定性尚存，而投資等級債基於其資產品質較佳，具防禦價值，可望吸引訴求穩健配置的資金配置，故表現仍值留意。