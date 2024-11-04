〈ESG狂潮〉中信房屋熱血公益 全台接力舉辦捐血活動為生命助力

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-04 09:53

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每年 11 月，中信房屋都會迎來「公益月」，捐血活動更是其中的重頭戲。今年已是中信房屋與捐血中心合作舉辦公益募血活動的第四年，整個月內，中信房屋在全台共計舉辦 9 場捐血活動，首場將於 11 月 8 日在新莊號捐血車啟動。

中信房屋隨後的捐血活動將在台北大學對面、平鎮家樂福、四四南村、北安捐血室、台中新光三越惠安停車場、屏東捐血室、竹北愛心樓捐血室、前金捐血室等地展開，活動現場還將準備豐富的精美禮品，以感謝每一位熱情支持的愛心民眾。

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回顧「公益月」設立的初衷，中信房屋總經理張世宗提到，四年前的台灣，新冠疫情持續影響著民眾的日常生活，寒冷的氣候更讓民眾的捐血意願明顯下降，募血成效面臨嚴峻挑戰。在此背景下，中信房屋總部的同仁經過深入討論，決定利用一個月的時間來發起捐血活動。隨後，中信房屋迅速組建了一支專責團隊，聯繫全台各加盟店，共同攜手舉辦這場充滿意義的捐血活動。活動一經規劃執行，便引起了夥伴們的熱烈反響。積極與捐血中心聯絡合作，而各地加盟店更是邀請客戶及社區民眾一起參與，也拉近了與社區的距離。

中信房屋的捐血活動廣受好評，吸引了眾多熱心民眾的踴躍參與。去年曾有一位媽媽推著嬰兒車來捐血，為了讓她能夠順利完成捐血，中信房屋的同仁們主動伸出援手，悉心照顧小孩，讓這位媽媽能夠安心行善。更有一位 60 歲左右的男士在寒冷的雨天特地來捐血，因血壓偏高，休息後重新量測了 3 次最後還是無法捐血，但他的堅持和不放棄讓在場所有人都深受感動。

中信房屋總經理張世宗。(鉅亨網記者張欽發攝)

張世宗表示，每次活動，我們都能遇到許多這樣感人的故事，充分展現了人性中最美好的一面，也讓中信房屋的全體同仁更加堅信善的正向循環，成為我們推動公益事業的重要動力。

中信房屋透過「公益月」的宣傳，旨在鼓勵更多民眾踴躍參與捐血，共同為需要幫助的人奉獻愛心，為解決血荒問題注入力量。這一系列捐血活動不僅體現了中信房屋對公共健康的責任感，也是 ESG 中對社會責任的具體實現。中信房屋多年來一直致力於成為最具溫度的房仲品牌，身體力行地支持社會公益，希望通過這些努力，能夠凝聚更多愛心，為整個社會增添正能量。