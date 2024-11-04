美國大選前夕：賀錦麗在關鍵「搖擺州」以微弱優勢領先川普

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-04 10:00

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據《紐約時報》周日（3 日）報導，《紐約時報》與錫耶納學院聯合進行的民調顯示，在 2024 年美國總統大選 7 個關鍵「搖擺州」中，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗以 48% 對 47% 的微弱優勢，領先美國前總統、共和黨總統候選人川普。

這份民調顯示：

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在內華達州，賀錦麗獲得的潛在選民支持率為 49%，川普的支持率為 46%。

在北卡羅來納州，賀錦麗以 48% 對 46% 的支持率領先川普。

在威斯康辛州，賀錦麗以 49% 對 47% 的支持率領先川普。

在喬治亞州，賀錦麗以 48% 對 47% 的支持率領先川普。

在亞利桑那州，川普以 49% 對 45% 的支持率領先賀錦麗。

在密西根州和賓夕法尼亞州，二人的支持率互相持平，分別為 47% 和 48%。