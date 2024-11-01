力挺康芮受災戶 第一銀行提供災後紓困貸款、信用卡掛失免手續費

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-01 10:08

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近日受到康芮颱風侵襲，造成臺灣各地發生嚴重破壞與災損，第一銀行為協助受影響之客戶儘速完成災後復原，推出「天然災害紓困貸款」，提醒因颱風影響之受災企業及個人，凡持有地方主管機關出具之受災證明，或經調查遭受損失屬實者，針對有重建、修復房屋或購置傢俱等資金需求，均可於遭受天然災害之次日起三個月內，向第一銀行全臺各分行提出申請。

第一銀行亦針對中小企業災後重建提供「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」，可就災後修建廠房、購置機器設備，以及購買原物料等資本性及週轉金需求提供支援，並可配合信保基金提供最高 10 成之信用保證，且免計收保證手續費，減輕受災戶負擔。

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另，受災戶倘因信用卡遺失，亦可透過第一銀行 iLEO APP 或向客服提出信用卡掛失可免收手續費，信用卡 24 小時服務專線（02）2173-2999。