鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估上修至5.03元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 22:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.68元上修至5.03元，其中最高估值5.28元，最低估值4.54元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|5.28(4.8)
|5.4
|最低值
|4.54(4.22)
|3.39
|平均值
|4.93(4.62)
|4.19
|中位數
|5.03(4.68)
|4.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|182.98億
|189.38億
|最低值
|179.36億
|183.16億
|平均值
|181.27億
|185.75億
|中位數
|181.36億
|184.71億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.83
|0.39
|0.13
|3.10
|1.36
|營業收入
|114.09億
|120.89億
|147.89億
|174.63億
|173.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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