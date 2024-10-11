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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估上修至4.64元，預估目標價為43.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 12:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.57元上修至4.64元，其中最高估值4.8元，最低估值4.28元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.8(4.8)4.793.66
最低值4.28(4.28)3.393.66
平均值4.58(4.55)3.893.66
中位數4.64(4.57)3.923.66

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值185.75億189.81億186.80億
最低值177.52億179.19億186.80億
平均值180.97億183.72億186.80億
中位數180.31億182.95億186.80億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.830.390.133.101.36
營業收入114.09億120.89億147.89億174.63億173.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPPC

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