鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估上修至4.64元，預估目標價為43.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 12:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.57元上修至4.64元，其中最高估值4.8元，最低估值4.28元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.8(4.8)
|4.79
|3.66
|最低值
|4.28(4.28)
|3.39
|3.66
|平均值
|4.58(4.55)
|3.89
|3.66
|中位數
|4.64(4.57)
|3.92
|3.66
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|185.75億
|189.81億
|186.80億
|最低值
|177.52億
|179.19億
|186.80億
|平均值
|180.97億
|183.72億
|186.80億
|中位數
|180.31億
|182.95億
|186.80億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.83
|0.39
|0.13
|3.10
|1.36
|營業收入
|114.09億
|120.89億
|147.89億
|174.63億
|173.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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