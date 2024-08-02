鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估上修至4.27元，預估目標價為43.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 22:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.9元上修至4.27元，其中最高估值4.79元，最低估值3.61元，預估目標價為43.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.79(4.27)
|4.79
|3.64
|最低值
|3.61(3.61)
|3.37
|3.64
|平均值
|4.21(3.91)
|3.84
|3.64
|中位數
|4.27(3.9)
|3.55
|3.64
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|182.49億
|189.81億
|187.10億
|最低值
|177.52億
|179.19億
|187.10億
|平均值
|179.64億
|184.01億
|187.10億
|中位數
|178.91億
|183.02億
|187.10億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.83
|0.39
|0.13
|3.10
|1.36
|營業收入
|114.09億
|120.89億
|147.89億
|174.63億
|173.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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