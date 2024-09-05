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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估下修至4.54元，預估目標價為43.50元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 06:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.63元下修至4.54元，其中最高估值4.79元，最低估值4.28元，預估目標價為43.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.79(4.79)4.793.66
最低值4.28(4.28)3.423.66
平均值4.52(4.58)3.983.66
中位數4.54(4.63)43.66

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值182.49億189.81億186.80億
最低值177.52億179.19億186.80億
平均值179.38億183.91億186.80億
中位數178.13億182.72億186.80億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.830.390.133.101.36
營業收入114.09億120.89億147.89億174.63億173.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPPC

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