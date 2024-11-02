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鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團(NMR-US)EPS預估上修至0.6元，預估目標價為6.43元

鉅亨網新聞中心 2024-11-02 00:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對野村集團(NMR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.58元上修至0.6元，其中最高估值0.66元，最低估值0.54元，預估目標價為6.43元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.66(0.66)0.680.67
最低值0.54(0.54)0.590.61
平均值0.6(0.59)0.620.64
中位數0.6(0.58)0.610.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值135.13億123.79億126.43億
最低值109.84億108.97億105.22億
平均值119.80億116.24億116.02億
中位數117.68億117.68億117.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.610.470.400.230.36
營業收入179.66億152.20億141.85億183.20億287.47億

詳細資訊請看美股內頁：
野村集團(NMR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNMR

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