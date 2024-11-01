立積Q3轉虧1700萬元 估明年Wi-Fi 7滲透率成長3倍

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-01 17:09

‌



射頻 IC 業者立積 (4968-TW) 今 (1) 日召開法說會，業務行銷處副總黃智杰指出，第三季因出貨產品組合轉差，毛利率低於前季，營運也轉虧，展望後市，看好隨著手機積極導入 Wi-Fi 7，將帶動同規格的路由器增長，預期 Wi-Fi 7 明年滲透率將較今年成長 3 倍，相關 FEM 出貨將呈現逐季成長。

立積第三季營收 9.09 億元，季減 10%，年增 23%，毛利率 32%，季減 4 個百分點，年增 6 個百分點，營益率 - 0.2%，較上季轉負，稅後虧損 0.17 億元，較上季轉虧，每股稅後虧損 0.19 元。

‌



黃智杰說，第三季因取得眾多手機急單，出貨以低毛利的產品居多，加上運營商出貨仍平淡，在產品組合改變下，毛利率呈現季減，坦言現階段 Wi-Fi 5 需求掉的速度比 Wi-Fi 7 上來的速度快。