〈台北金融科技展〉華南金「AI魔法學院」5力全開好吸金 歡迎體驗魔法掃帚、占卜財富運勢

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-01 19:32

‌



華南金控 (2880-TW) 11/1-2 兩日「FinTech Taipei 2024 台北金融科技展」中，運用全新主題「AI 魔法學院 科技實現財富未來」， 將旗下子公司打造成 5 個魔法學院，展示華南在金融科技領域的創新，民眾至華南展區體驗，就有機會獲得豐富好禮，有魔法掃帚遊戲、也有塔羅牌占卜，活動生動有趣。

華南金控「AI 魔法學院」，各學院特色如下：

‌



華南銀行 - 智能學院：

互動式 AI 行員：AI 行員可協助客戶提供商品與活動訊息，並依照客戶 需求提出客製化建議，展場中民眾可與甜美的 AI 行員互動。

AI 翻譯面板：領先全球的 AI 即時語言翻譯，可支援多達 16 國語言， 提供各國籍民眾友善的金融體驗。

智能開戶平台：優化開戶作業流程，導入全新智慧系統，將開戶步驟簡 單條理化，並利用數位型態之開戶總約定書供客戶線上閱讀及簽署，提 升服務效率。

智能理財服務：透過「華麗退」試算退休目標，運用「好基智」以 AI 管 理投資帳戶，從中挑選穩定且具成長潛力的標的進行配置，讓客戶輕鬆 享受退休生活。

個金產品申請整合平台：客戶輕鬆點選申辦項目，即可一次完成台、外 幣數位帳戶開戶、申辦信用卡、信託帳戶、優利通、好基智、證券帳戶、 線上投保及手機門號收款等服務，享受 24 小時智慧便利的金融體驗。

遠端電子簽名：客戶的每一筆簽名都將詳細記錄，錄影功能將留存客戶 簽名字樣及簽署畫面，大幅提升客戶交易的安全性。

華南永昌證券 - e 指學院：「華南 e 指沖」APP，內建多項強大功能，包括 ETF 成份股雙向查詢、閃電下單結合走勢圖、雙視窗下單及診股即可拍，幫助投資人 掌握資訊、順暢交易。

華南產險 - 飛安學院：旅行綜合保險一次滿足客戶旅平險及不便險的旅遊雙保障，提供出發前 1 小時即可投保與 24 小時不打烊投保服務，是客戶每趟旅行 的最佳夥伴，現場民眾還可體驗神奇的魔法掃帚遊戲。

華南永昌投信 - 未來學院：帶民眾了解全球 AI 供應鏈及相關概念股，掌握未來科技趨勢，展場中可透過「占卜看未來」，帶民眾利用塔羅牌預測財富運勢。

華南金資產管理 - 智慧建築學院：華南金資產管理擁有豐富實績案例，持續 推動都更危老重建服務，打造 ESG 智慧建築，全方位滿足客戶不動產領域的需 求。