欣陸投控上半年稅後賺7.5億元年減5% 每股純益0.91元

欣陸投控指出，2024 年上半年營收與去年同期持平，主係環境工程及水資源處理事業（欣達環工）營收成長 58.3%，創下同期歷史新高，抵銷不動產開發事業（大陸建設）新建案完工交屋金額較去年同期減少的影響；營業毛利率較去年同期減少 1.5 個百分點，主係不動產開發事業之毛利率和營收占欣陸投控營收比重均較去年同期減少。在毛利率較去年同期減少但業外收入增加之下，欣陸投控 2024 年上半年度稅後純益較去年同期減少 5.1%。

欣陸投控指出，目前三大事業體均維持充實的營收存量。截至 2024 年第二季底，營建工程事業的營收存量為 1,018 億元，相當於該事業體 2023 年合併營收的 4.9 倍；不動產開發事業的營收存量為歷史新高的 217 億元，相當於該事業體 2023 年合併營收的 3.0 倍；環境工程及水資源處理事業的在營收存量為 668 億元，相當於該事業體 2023 年合併營收的 14.0 倍。