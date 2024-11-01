外資賣超213億元 連13賣聯電 回補海運三雄共4.7萬張
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-01 17:25
台股今 (23) 日開低走高，跌幅不斷收斂，終場小跌 40 點，收在 22,780 點，半年線與季線失而復得，外資持續瞄準聯電進行提款，已連 13 賣，買超則回補海運三雄，合計達 4.7 萬張。
三大法人合計賣超 223.54 億元，外資賣超 213.37 億元，連三賣，投信買超 58.02 億元，連三買，自營商賣超 68.19 億元，連四賣；期貨方面，外資加碼空單 501 口，空單未平倉口數增加至 39276 口。
觀察外資賣超對象，主要瞄準聯電、鴻家軍、高股息與債券 ETF 等，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 持續遭外資調節，已連 13 賣，今日再度大賣 7.7 萬張，高居外資賣超首位，鴻海 (2317-TW) 也有 2 萬張，鴻準 (2354-TW) 也達 1.6 萬張，另外，群益優選非投等債 (00953B-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW) 也各有 1.4 萬以上。
外資買超則轉向加碼海運三雄與 AI 伺服器組裝廠，大買陽明 (2609-TW) 達 2.1 萬張，萬海 (2615-TW) 與長榮 (2609-TW) 合計也達 2.6 萬張，也同步青睞緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW)，兩者合計超過 3 萬張。
投信與自營商對於聯電則操作不同調，投信逢低接手聯電 1 萬張，自營商賣超 3 千張。
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