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外資賣超213億元 連13賣聯電 回補海運三雄共4.7萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-01 17:25

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外資回補海運三雄共4.7萬張 連13賣聯電。(鉅亨網資料照)

台股今 (23) 日開低走高，跌幅不斷收斂，終場小跌 40 點，收在 22,780 點，半年線與季線失而復得，外資持續瞄準聯電進行提款，已連 13 賣，買超則回補海運三雄，合計達 4.7 萬張。

三大法人合計賣超 223.54 億元，外資賣超 213.37 億元，連三賣，投信買超 58.02 億元，連三買，自營商賣超 68.19 億元，連四賣；期貨方面，外資加碼空單 501 口，空單未平倉口數增加至 39276 口。


觀察外資賣超對象，主要瞄準聯電、鴻家軍、高股息與債券 ETF 等，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 持續遭外資調節，已連 13 賣，今日再度大賣 7.7 萬張，高居外資賣超首位，鴻海 (2317-TW) 也有 2 萬張，鴻準 (2354-TW) 也達 1.6 萬張，另外，群益優選非投等債 (00953B-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW) 也各有 1.4 萬以上。

外資買超則轉向加碼海運三雄與 AI 伺服器組裝廠，大買陽明 (2609-TW) 達 2.1 萬張，萬海 (2615-TW) 與長榮 (2609-TW) 合計也達 2.6 萬張，也同步青睞緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW)，兩者合計超過 3 萬張。

投信與自營商對於聯電則操作不同調，投信逢低接手聯電 1 萬張，自營商賣超 3 千張。

文章標籤

三大法人外資台股聯電航運長榮陽明萬海

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聯電46.6-3.22%
技嘉2827.84%
緯創1153.60%
萬海94.29.92%
陽明705.42%
鴻準81.51.12%
鴻海208-1.65%
元大台灣價值高息9.50.00%
群益優選非投等債10.1-0.39%
群益台灣精選高息23.22-0.17%
聯電 ADR6.84-2.15%

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