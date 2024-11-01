勞動基金9月還是賺了311億元 前9月新制勞退收益率14.45%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-01 13:15

‌



勞動基金運用局今 (1) 日公布 9 月最新勞動基金績效，儘管 9 月金融市場震盪，但單月賺進 311.7 億元；今年前 9 個月收益高達 9182 億元，收益率達 14.69%。新制勞退基金運用規模為 4 兆 4428 億元，收益率 14.45％。

基金局上午公布最新勞動基金績效，截至 9 月底止，勞動基金規模為 6 兆 8064 億元，新制勞退基金運用規模為 4 兆 4428 億元，收益率 14.45％；舊制勞退基金運用規模為 1 兆 412 億元，收益率 17.31％；勞保基金運用規模為 1 兆 956 億元，收益率 16.09％。

‌



基金局說明，回顧 9 月金融市場表現，月初美國公布就業數據表現不佳，引發市場對景氣擔憂，加上市場對 AI 樂觀情緒降溫，主要國家股市呈現下跌走勢，嗣 9 月下旬美國聯準會宣布降息 2 碼，零售銷售及工業生產等數據表現穩定，加上初次領取失業金人數意外下滑，提振市場對經濟前景的信心。整體來看，9 月金融市場處於機會與風險並存態勢，呈現震盪現象。

勞動基金各項投資運用係透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產，同時配置於國內、外市場，就長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年多，平均收益率為 6.74％，國保基金近 10 年多，平均收益率為 7.24％，長期投資績效穩健。