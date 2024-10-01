〈勞動基金績效〉8月雖有股災還是小賺13.4億元 前8月收益績效14.25％

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-01 14:39

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勞動基金運用局今 (1) 日公布整體勞動基金截至 113 年 8 月底止運用規模為 6 兆 7,957 億元，截至 8 月底之評價後收益數為 8,871 億元，收益率 14.25％，8 月份主要金融市場表現震盪，單月收益數為 13.4 億元。

勞動基金運用局表示，勞動基金若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達 7 兆 4,206 億元，截至 8 月底之評價後收益數為 9,659 億元，收益率為 14.32％。

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回顧 8 月金融市場表現，美國 ISM 製造業指數及就業報告皆意外疲軟，景氣惡化擔憂升溫，8 月股市波動加大，而後美國零售銷售表現強勁，緩解市場對經濟的疑慮，加上聯準會主席 Powell 在全球央行年會演講中明確表示降息時間點已經到來，激勵股市回升走揚。央行 9 月 19 日理監事會議決議維持政策利率不變，並預期今年下半年及明年國內經濟持續溫和成長。