23名經濟諾獎得主挺賀錦麗 批川普政策將招來三大惡果

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-25 14:21

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美國總統大選進入倒數階段，23 位諾貝爾經濟學得獎人 23 日發表聯名公開信，力挺民主黨總統候選人賀錦麗的經濟政策，認為遠優於川普的經濟計畫，並點出川普關稅和減稅政策將招致「三大惡果」。

這封聯名公開信由 2001 年得主、哥倫比亞大學教授 Joseph Stiglitz 帶頭簽署，共有 23 位諾貝爾經濟學獎得主簽名。

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他們認為，賀錦麗將「機會經濟」作為競選的核心內容，著眼於尋找未來的企業家來協助中小型企業、減少通貨膨脹、防止價格欺詐和首次購房者激勵措施，這將改善國家的投資、可持續性、復原力、就業機會及公平。

另一方面，他們擔心川普的經濟計劃，包括強硬大幅提高關稅及激進的減稅措施，將會「導致物價上漲、擴大赤字及加劇不平等」三大惡果。

這些重量級經濟專家更直指，經濟繁榮最重要的決定性因素，是法治和政經可確定性，但「川普對這些都構成威脅」。