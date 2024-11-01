鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估上修至1.09元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 04:15
根據FactSet最新調查，共45位分析師，對Uber Technologies Inc(UBER-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.05元上修至1.09元，其中最高估值2.19元，最低估值0.85元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.19(2.18)
|3.46
|4.54
|5.7
|最低值
|0.85(0.85)
|1.3
|1.8
|2.2
|平均值
|1.27(1.12)
|2.32
|3.27
|3.94
|中位數
|1.09(1.05)
|2.29
|3.21
|3.95
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|439.40億
|521.62億
|623.22億
|684.87億
|最低值
|418.47億
|434.48億
|487.24億
|521.58億
|平均值
|434.25億
|502.21億
|580.83億
|644.84億
|中位數
|434.53億
|504.34億
|583.65億
|656.07億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-6.81
|-3.86
|-0.29
|-4.65
|0.87
|營業收入
|141.47億
|111.39億
|174.55億
|318.77億
|372.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Uber Technologies Inc(UBER-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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