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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估上修至1.09元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 04:15


根據FactSet最新調查，共45位分析師，對Uber Technologies Inc(UBER-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.05元上修至1.09元，其中最高估值2.19元，最低估值0.85元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.19(2.18)3.464.545.7
最低值0.85(0.85)1.31.82.2
平均值1.27(1.12)2.323.273.94
中位數1.09(1.05)2.293.213.95

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值439.40億521.62億623.22億684.87億
最低值418.47億434.48億487.24億521.58億
平均值434.25億502.21億580.83億644.84億
中位數434.53億504.34億583.65億656.07億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-6.81-3.86-0.29-4.650.87
營業收入141.47億111.39億174.55億318.77億372.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Uber Technologies Inc(UBER-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUBER

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