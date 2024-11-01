鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團(CBRE-US)EPS預估上修至4.97元，預估目標價為130.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 06:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對世邦魏理仕集團(CBRE-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.88元上修至4.97元，其中最高估值5.04元，最低估值4.78元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.04(5.04)
|6.4
|7.65
|8.6
|最低值
|4.78(4.78)
|5.65
|6.25
|7.97
|平均值
|4.92(4.9)
|6
|7.07
|8.21
|中位數
|4.97(4.88)
|5.98
|7.02
|8.07
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|357.96億
|407.88億
|450.96億
|459.57億
|最低值
|350.96億
|375.47億
|410.54億
|278.00億
|平均值
|354.59億
|390.90億
|430.63億
|368.78億
|中位數
|354.59億
|387.64億
|427.32億
|368.78億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.77
|2.22
|5.41
|4.29
|3.15
|營業收入
|238.94億
|238.26億
|277.46億
|308.28億
|319.49億
詳細資訊請看美股內頁：
世邦魏理仕集團(CBRE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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