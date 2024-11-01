search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團(CBRE-US)EPS預估上修至4.97元，預估目標價為130.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 06:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對世邦魏理仕集團(CBRE-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.88元上修至4.97元，其中最高估值5.04元，最低估值4.78元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.04(5.04)6.47.658.6
最低值4.78(4.78)5.656.257.97
平均值4.92(4.9)67.078.21
中位數4.97(4.88)5.987.028.07

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值357.96億407.88億450.96億459.57億
最低值350.96億375.47億410.54億278.00億
平均值354.59億390.90億430.63億368.78億
中位數354.59億387.64億427.32億368.78億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.772.225.414.293.15
營業收入238.94億238.26億277.46億308.28億319.49億

詳細資訊請看美股內頁：
世邦魏理仕集團(CBRE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCBRE

相關行情

台股首頁我要存股
世邦魏理仕集團130.97-0.80%

延伸閱讀


Empty