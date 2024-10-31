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鉅亨速報 - Factset 最新調查：星巴克(SBUX-US)EPS預估下修至3.25元，預估目標價為105.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 22:15


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對星巴克(SBUX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.45元下修至3.25元，其中最高估值4.01元，最低估值2.95元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.01(4.1)4.534.995.5
最低值2.95(3.1)3.43.94.92
平均值3.37(3.61)3.914.415.21
中位數3.25(3.45)3.924.385.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值395.73億425.43億447.69億468.50億
最低值359.65億377.01億417.07億463.43億
平均值377.65億403.43億438.02億465.97億
中位數375.14億401.94億443.54億465.97億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.793.542.833.58
營業收入235.13億290.59億322.28億359.52億

詳細資訊請看美股內頁：
星巴克(SBUX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSBUX

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