鉅亨速報 - Factset 最新調查：星巴克(SBUX-US)EPS預估下修至3.25元，預估目標價為105.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 22:15
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對星巴克(SBUX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.45元下修至3.25元，其中最高估值4.01元，最低估值2.95元，預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.01(4.1)
|4.53
|4.99
|5.5
|最低值
|2.95(3.1)
|3.4
|3.9
|4.92
|平均值
|3.37(3.61)
|3.91
|4.41
|5.21
|中位數
|3.25(3.45)
|3.92
|4.38
|5.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|395.73億
|425.43億
|447.69億
|468.50億
|最低值
|359.65億
|377.01億
|417.07億
|463.43億
|平均值
|377.65億
|403.43億
|438.02億
|465.97億
|中位數
|375.14億
|401.94億
|443.54億
|465.97億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.79
|3.54
|2.83
|3.58
|營業收入
|235.13億
|290.59億
|322.28億
|359.52億
詳細資訊請看美股內頁：
星巴克(SBUX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 北美客流量減 中國競爭激烈 星巴克上季業績衰退
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：星巴克(SBUX-US)EPS預估下修至3.45元，預估目標價為105.00元
- FT爆料：瑞幸咖啡擬進軍美國市場 準備以低價飲品強槓星巴克
- 新人新政 星巴克不再折扣促銷 CEO誓言重振品牌價值
上一篇
下一篇