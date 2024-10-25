鉅亨速報 - Factset 最新調查：星巴克(SBUX-US)EPS預估下修至3.45元，預估目標價為105.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 22:15
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對星巴克(SBUX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.61元下修至3.45元，其中最高估值4.1元，最低估值3.1元，預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.1(4.1)
|4.53
|5.04
|5.73
|最低值
|3.1(3.1)
|3.6
|4.09
|5.71
|平均值
|3.61(3.63)
|4.11
|4.66
|5.72
|中位數
|3.45(3.61)
|4.08
|4.62
|5.72
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|396.27億
|432.68億
|470.89億
|512.44億
|最低值
|367.72億
|384.07億
|417.07億
|470.94億
|平均值
|383.52億
|412.08億
|442.60億
|491.69億
|中位數
|382.80億
|415.16億
|444.70億
|491.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.79
|3.54
|2.83
|3.58
|營業收入
|235.13億
|290.59億
|322.28億
|359.52億
詳細資訊請看美股內頁：
星巴克(SBUX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉美上周初領失業金人數攀升、市場聚焦中東衝突 主要指數開低
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：星巴克(SBUX-US)EPS預估下修至3.84元，預估目標價為105.00元
- 〈美股早盤〉美債殖利率續揚 主要指數走低
- 北美客流量減 中國競爭激烈 星巴克上季業績衰退
上一篇
下一篇