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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至9.29元，預估目標價為94.76元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 18:11


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.08元上修至9.29元，其中最高估值10.47元，最低估值7.24元，預估目標價為94.76元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值10.47(10.47)9.079.29
最低值7.24(7.22)6.037.37
平均值9.14(8.92)7.588.27
中位數9.29(9.08)7.848.43

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值359,891,000408,397,000441,069,000
最低值232,524,000219,093,000260,451,840
平均值288,866,390295,758,870326,443,680
中位數271,844,830268,259,000302,126,940

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.83.5412.498.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		167,798,693259,458,299485,832,177476,506,085

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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