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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估下修至4.11元，預估目標價為56元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 12:10


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯電(2303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.14元下修至4.11元，其中最高估值4.49元，最低估值3.94元，預估目標價為56元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.49(4.76)5.495.9
最低值3.94(3.79)3.413.81
平均值4.13(4.16)4.494.68
中位數4.11(4.14)4.614.73

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值235,341,000267,385,860306,039,000
最低值228,990,000236,986,790261,396,000
平均值232,191,060255,785,570279,182,500
中位數231,798,990258,334,000283,052,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.937.094.572.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		222,533,000278,705,264213,011,018176,820,914

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2303/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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