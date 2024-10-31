資本、獲利令人滿意 中華信評：富壽、富邦金評等展望「穩定」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-31 12:10

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中華信評指出，由於股票市場估值增加，富邦人壽的總調整後資本於 2023 年與 2024 年上半年期間有明顯增加。

中華信評指出，富邦人壽於 2023 年與 2024 年上半年致力於控管避險成本，加上美元持續走強，外匯風險因而升高，2024 年第三季新台幣兌美元升值期間，富壽提高避險比率。中華信評認為，富邦人壽應可維持有效的風險管理機制，以防止資本與獲利出現大幅減降，同時動態的方式管理其外匯風險部位。

富邦人壽與富邦金控獲得「穩定」的評等展望，中華信評認為，未來一至二年富邦人壽將持續帶動該金控集團的集團信用結構，同時其他主要子公司將維持穩定的信用結構。

中華信評認為，富壽有所提升的資本強度將有助於其管理市場波動對資本與獲利所造成的負面影響。此外，預期該公司將在其資本與獲利能力未受到削弱的情況下滿足額外的成長所需相關資本需求。

資本需求可能用於吸收其投資標的之市場價格波動、挹助海外子公司資本、以及追求進一步自身成長。此外，中華信評認為，富壽應可在不影響其資本強度的情況下，藉由主動調整其避險策略管理其外匯風險。