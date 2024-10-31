資本、獲利令人滿意 中華信評：富壽、富邦金評等展望「穩定」
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-31 12:10
中華信評發布報告，確認富邦人壽與富邦金控 (2881-TW) 長期評等的評等展望為「穩定」。中華信評表示，儘管易受資本市場波動的影響，富邦人壽未來 2 年的資本與獲利水準將維持在令人滿意的水準，富壽的投資槓桿與外匯風險高於亞太區同業，但此為台灣壽險業的普遍現象。
中華信評確認富邦人壽的長期發行體信用評等與財務實力評等均為「twAA+」，並確認該公司無擔保次順位公司債券的長期債務發行信用評等為「twAA」。與此同時，中華信評確認富邦金 (2881-TW) 的長期發行體信用評等為「twAA」，短期發行體信用評等為「twA-1+」。
中華信評指出，由於股票市場估值增加，富邦人壽的總調整後資本於 2023 年與 2024 年上半年期間有明顯增加。
中華信評指出，富邦人壽於 2023 年與 2024 年上半年致力於控管避險成本，加上美元持續走強，外匯風險因而升高，2024 年第三季新台幣兌美元升值期間，富壽提高避險比率。中華信評認為，富邦人壽應可維持有效的風險管理機制，以防止資本與獲利出現大幅減降，同時動態的方式管理其外匯風險部位。
富邦人壽與富邦金控獲得「穩定」的評等展望，中華信評認為，未來一至二年富邦人壽將持續帶動該金控集團的集團信用結構，同時其他主要子公司將維持穩定的信用結構。
中華信評認為，富壽有所提升的資本強度將有助於其管理市場波動對資本與獲利所造成的負面影響。此外，預期該公司將在其資本與獲利能力未受到削弱的情況下滿足額外的成長所需相關資本需求。
資本需求可能用於吸收其投資標的之市場價格波動、挹助海外子公司資本、以及追求進一步自身成長。此外，中華信評認為，富壽應可在不影響其資本強度的情況下，藉由主動調整其避險策略管理其外匯風險。
中華信評將台北富邦銀行合併後的資本與獲利能力評估結果由「強健」調整至「允當」等級，可能因為該行積極的風險性資產累積，特別是在風險較高的市場 (如中國) 或是股票投資部位增加。若北富銀的獲利不足以支持成長，則該行的資本與獲利能力亦可有能惡化之虞。
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