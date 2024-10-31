〈友達法說〉連10季虧損 前三季EPS -0.61元 旺季備貨告段落 Q4進入淡季

展望第四季，友達表示，旺季備貨需求告一段落，且部分客戶需求提前到第三季，顯示科技預期將進入傳統淡季，營收將呈現季節性衰退，幅度估與去年相近。

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智慧移動及垂直場域方面，友達表示，需求雖然受到總經不確定性與季節性影響，但營收動能相對穩定、均估持平上季，可以減緩顯示科技季節性衰退帶來的影響。