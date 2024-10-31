〈友達法說〉連10季虧損 前三季EPS -0.61元 旺季備貨告段落 Q4進入淡季
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-31 16:26
面板大廠友達 (2409-TW) 今 (31) 日公告第三季財報，稅後淨損 9.26 億元、每股損失 0.12 元，連續 10 季虧損；累計前三季稅後淨損 46.84 億元，每股損失 0.61 元。
展望第四季，友達表示，旺季備貨需求告一段落，且部分客戶需求提前到第三季，顯示科技預期將進入傳統淡季，營收將呈現季節性衰退，幅度估與去年相近。
智慧移動及垂直場域方面，友達表示，需求雖然受到總經不確定性與季節性影響，但營收動能相對穩定、均估持平上季，可以減緩顯示科技季節性衰退帶來的影響。
友達第三季營收 777.48 億元，季增 4.6%、年增 10.9%；毛利率 10.9%、季減 0.3 個百分點、年增 3.3 個百分點；營業淨損 3.1 億元、較上季轉虧，EBITDA 獲利率為 10.6%。
累計友達前三季營收 2115.55 億元，年增 14.6%、毛利率 8.9%、營業淨損 51.43 億。友達表示，公司整體財務結構穩健，存貨天數 44 天，淨負債比 33.4%，仍維持在相對健康的水位。
友達表示，第三季品牌客戶為年底銷售旺季備貨，拉貨力道較預期強勁，帶動顯示科技營收季增 9%；智慧移動營收亦穩健成長，季增 4.1%，二大事業體推升單季合併營收向上。
各事業體營收比重來看，友達表示，第三季顯示科技 (Display) 佔 55%、智慧移動 (Mobility Solution) 佔 26%、垂直場域 (Vertical Solution) 佔 13%、其他約 6%。
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