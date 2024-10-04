〈智慧能源週〉友達估明後年國內太陽能市況較辛苦 進軍海外看好美國需求

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-04 17:51

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友達 (2409-TW) 能源事業群總經理林恬宇今 (4) 日表示，國內太陽能未來兩年會很辛苦，比較沒有樂觀空間，因此友達「出海」走進國際市場，初期鎖定美國、歐洲，樂觀期待國外市場的毛利表現會優於國內。

林恬宇表示，今年國內太陽能案場建置量約 1.6-1.7GW，開發案量較去年的 2.3-2.5GW 縮減不少，加上今年很多開發都暫緩或停擺，代表明後年裝置量也會受到影響。

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因此，友達也積極開拓海外市場，林恬宇表示，光電浪板已經跟合作夥伴在美國推動建置，相當看好未來前景，智能化電箱、電弧保護廂也有美國客戶跟通路在洽談，輕量化可撓式的產品則在歐洲推動。

林恬宇表示，國外電費較台灣更高，因此企業建置屋頂型太陽能意願較高，對能源建置成本容忍度也高，毛利率表現可望優於國內市場，友達目前在美國、德國、中國等地都已經有專利布局，藉此拓展市場以及達到防守效果。

此外，友達屋頂太陽能案場 EPC 業務，也有協助客戶、供應鏈在海外工廠建置，林恬宇表示，海外布局現在產品先帶著走，一部分跟著客戶做工程、EPC、專案，至於投資海外發電案場目前不會發生，主要是跟資本鏈有關。