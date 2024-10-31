鉅亨速報 - Factset 最新調查：XPO Inc(XPO-US)EPS預估上修至3.6元，預估目標價為144.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 10:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對XPO Inc(XPO-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.54元上修至3.6元，其中最高估值3.69元，最低估值3.33元，預估目標價為144.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.69(3.63)
|5
|6.2
|7.45
|最低值
|3.33(3.33)
|4.1
|4.88
|7
|平均值
|3.58(3.53)
|4.43
|5.63
|7.23
|中位數
|3.6(3.54)
|4.42
|5.65
|7.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|81.90億
|87.01億
|93.37億
|97.47億
|最低值
|79.13億
|81.74億
|86.51億
|97.47億
|平均值
|80.75億
|84.54億
|89.88億
|97.47億
|中位數
|80.83億
|84.98億
|90.43億
|97.47億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.57
|0.78
|2.93
|5.76
|1.60
|營業收入
|166.48億
|162.52億
|128.06億
|77.18億
|77.44億
詳細資訊請看美股內頁：
XPO Inc(XPO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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