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鉅亨速報 - Factset 最新調查：XPO Inc(XPO-US)EPS預估上修至3.6元，預估目標價為144.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-31 10:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對XPO Inc(XPO-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.54元上修至3.6元，其中最高估值3.69元，最低估值3.33元，預估目標價為144.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.69(3.63)56.27.45
最低值3.33(3.33)4.14.887
平均值3.58(3.53)4.435.637.23
中位數3.6(3.54)4.425.657.23

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值81.90億87.01億93.37億97.47億
最低值79.13億81.74億86.51億97.47億
平均值80.75億84.54億89.88億97.47億
中位數80.83億84.98億90.43億97.47億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.570.782.935.761.60
營業收入166.48億162.52億128.06億77.18億77.44億

詳細資訊請看美股內頁：
XPO Inc(XPO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSXPO

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