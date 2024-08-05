聯電2023年再生能源占比翻倍成長 穩健推動能源轉型

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:00

聯華電子 (2303-TW) 2021 年宣示於 2050 年全面採用再生能源，並加入 RE100 國際再生能源倡議。2023 年，聯電集團的再生能源使用占比達 11.1%，相較於 2022 年的 5.1% 翻倍增長；同時，於台灣簽訂裝置容量達 181MWp 的再生能源採購合約，已自 2024 年起供電，以穩健的腳步向 2025 年 25% 和 2030 年 50% 的目標推進。

聯電集團再生能源使用占比目標 。(圖: 聯電提供)

除了從第三方採購能源外，聯電的能源轉型策略還包括可再生能源的評估投資、導入新興發電技術及自建綠電案場。從 2021 年加入 RE100 國際再生能源倡議，2023 年聯電集團總裝置容量已超過 13,700 峰瓩，較 2020 年大幅成長近 3 倍，能夠滿足約 4,500 戶家庭一年的用電量。

為了響應政府的綠能政策，2010 年起即陸續於各廠區建置再生能源系統並躉售給台電，協助降低電網之溫室氣體排放 (電力排碳係數)，減少對非再生能源的依賴。自宣告 RE100 承諾以來，聯電更將廠區屋頂太陽光電系統極大化，除新設太陽光電系統全部採自發自用，亦規劃於 2024 年底將所有躉售契約轉為自發自用。

在台灣廠區，聯電的太陽能系統總裝置容量為台灣晶圓代工業界之冠。我們也將台灣廠區設置太陽能系統的成功經驗拓展至海外，包含新加坡、大陸及日本等地的廠區皆已陸續建置，並納入新建廠房的標準設計項目，擴大集團的綠電使用量。