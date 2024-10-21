矽統Q3受惠聯電現金股利挹注 EPS 1.04元轉盈

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-21 18:27

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聯電 (2303-TW) 旗下 IC 設計業者矽統 (2363-TW) 今 (21) 日公告第三季財報，受惠聯電現金股利挹注，矽統本季轉盈，每股純益 1.04 元，本業仍持續呈現虧損，單季營業虧損 1.24 億元，不過，以營益率來看，虧損比率已降至 - 58%，為十年來最佳成績，象徵營運正逐步改善。

矽統第三季營收 2.13 億元，季增 324.17%，年增 162.96%，毛利率 33.8%，季減 51.25 個百分點，年減 4.76 個百分點，營益率 - 58.22%，虧損比率較上季與去年同期大幅收斂，稅後純益 7.09 億元，較上季與去年同期轉盈，每股稅後純益 1.04 元。

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矽統前三季營收 2.97 億元，年增 95.39%，毛利率 40.97%，年增 13.91 個百分點，營益率 - 101.42%，虧損比率持續收斂，稅後純益 5.15 億元，年減 24.71%，每股稅後純益 0.78 元。

矽統為聯電旗下子公司，同時也是聯電大股東，持有 2 億 6658 萬股，受惠聯電今年第三季配發 3 元現金股利，挹注矽統第三季業外約 8 億元，也帶動矽統本季營運轉盈。