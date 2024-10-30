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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：飛利浦(PHG-US)EPS預估下修至1.57元，預估目標價為28.92元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 18:18


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對飛利浦(PHG-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.6元下修至1.57元，其中最高估值1.87元，最低估值1.35元，預估目標價為28.92元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.87(1.87)2.082.332.62
最低值1.35(1.35)1.411.632.09
平均值1.59(1.6)1.751.992.29
中位數1.57(1.6)1.751.972.22

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值209.04億219.77億231.40億240.89億
最低值194.22億201.15億208.59億219.08億
平均值199.47億208.04億217.26億231.07億
中位數197.53億206.79億215.43億232.16億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.311.384.02-1.77-0.53
營業收入218.05億222.69億202.78億187.36億196.43億

詳細資訊請看美股內頁：
飛利浦(PHG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPHG

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