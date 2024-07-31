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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：飛利浦(PHG-US)EPS預估上修至1.71元，預估目標價為28.66元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對飛利浦(PHG-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.67元上修至1.71元，其中最高估值1.81元，最低估值1.14元，預估目標價為28.66元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.81(1.81)2.022.332.65
最低值1.14(1.14)1.141.491.86
平均值1.63(1.61)1.7822.28
中位數1.71(1.67)1.852.052.3

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值205.41億216.08億228.65億241.19億
最低值199.42億207.91億215.97億230.05億
平均值201.72億211.27億221.15億234.73億
中位數201.73億210.61億220.67億233.83億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.311.384.02-1.77-0.53
營業收入218.05億222.69億202.78億187.36億196.43億

詳細資訊請看美股內頁：
飛利浦(PHG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPHG

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