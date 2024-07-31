鉅亨速報 - Factset 最新調查：飛利浦(PHG-US)EPS預估上修至1.71元，預估目標價為28.66元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對飛利浦(PHG-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.67元上修至1.71元，其中最高估值1.81元，最低估值1.14元，預估目標價為28.66元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.81(1.81)
|2.02
|2.33
|2.65
|最低值
|1.14(1.14)
|1.14
|1.49
|1.86
|平均值
|1.63(1.61)
|1.78
|2
|2.28
|中位數
|1.71(1.67)
|1.85
|2.05
|2.3
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|205.41億
|216.08億
|228.65億
|241.19億
|最低值
|199.42億
|207.91億
|215.97億
|230.05億
|平均值
|201.72億
|211.27億
|221.15億
|234.73億
|中位數
|201.73億
|210.61億
|220.67億
|233.83億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.31
|1.38
|4.02
|-1.77
|-0.53
|營業收入
|218.05億
|222.69億
|202.78億
|187.36億
|196.43億
詳細資訊請看美股內頁：
飛利浦(PHG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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