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鉅亨速報 - Factset 最新調查：D.R. Horton公司(DHI-US)EPS預估下修至14.97元，預估目標價為195.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 18:18


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對D.R. Horton公司(DHI-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.25元下修至14.97元，其中最高估值16.12元，最低估值13.17元，預估目標價為195.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值16.12(16.6)17.417.9
最低值13.17(13.17)15.1917.9
平均值14.75(15.02)16.1917.9
中位數14.97(15.25)16.117.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值393.36億417.75億431.04億
最低值352.22億386.88億414.13億
平均值374.84億402.31億422.58億
中位數372.62億399.50億422.58億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS6.4111.4116.5113.82
營業收入203.11億277.74億334.80億354.60億

詳細資訊請看美股內頁：
D.R. Horton公司(DHI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDHI

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