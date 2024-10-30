鉅亨速報 - Factset 最新調查：D.R. Horton公司(DHI-US)EPS預估下修至14.97元，預估目標價為195.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 18:18
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對D.R. Horton公司(DHI-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.25元下修至14.97元，其中最高估值16.12元，最低估值13.17元，預估目標價為195.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.12(16.6)
|17.4
|17.9
|最低值
|13.17(13.17)
|15.19
|17.9
|平均值
|14.75(15.02)
|16.19
|17.9
|中位數
|14.97(15.25)
|16.1
|17.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|393.36億
|417.75億
|431.04億
|最低值
|352.22億
|386.88億
|414.13億
|平均值
|374.84億
|402.31億
|422.58億
|中位數
|372.62億
|399.50億
|422.58億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.41
|11.41
|16.51
|13.82
|營業收入
|203.11億
|277.74億
|334.80億
|354.60億
詳細資訊請看美股內頁：
D.R. Horton公司(DHI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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